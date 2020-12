A Pão e Água com nova manifestação marcada esta terça-feira

O movimento A Pão e Água tem recebido o apoio de várias celebridades. Veja aqui os vídeos de alguns artistas que fizeram pequenas atuações na noite de segunda-feira no acampamento do movimento. O treinador Jesualdo Ferreira também enviou uma mensagem de apoio.

O movimento A Pão e Água está já no seu quinto dia de greve de fome, em frente à Assembleia da República. Apesar de os empresários estarem já cansados e fracos fisicamente, não devem baixar os braços: esta terça-feira há nova manifestação.

Hoje, a partir do meio-dia, o movimento, que tem como objetivo defender os interesses dos empresários do setor da restauração, vai juntar-se novamente para se manifestar com os seus apoiantes.

Na noite passada, no acampamento do A Pão e Água, estiveram a dar algum ânimo músicos como Bárbara Bandeira e Gson, cantor da banda de hip hop portuguesa Wet Bed Gang. Veja aqui:

Empresários da noite, nomeadamente músicos, também fazem parte desta causa, como é o caso do DJ Eddie Ferrer, enteado de Jesualdo de Ferreira, que recentemente também decidiu fazer um vídeo de apoio.