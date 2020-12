Primeiro-ministro anuncia luto nacional por Eduardo Lourenço

António Costa lamentou a morte do ensaísta com "profunda tristeza"

António Costa anunciou esta terça-feira que no dia seguinte será decretado luto nacional pela morte do ensaísta Eduardo Lourenço, que morreu hoje aos 97 anos.

“Amanhã [quarta-feira] será dia de luto nacional, no dia em que dos despediremos do professor Eduardo Lourenço”, disse o primeiro-ministro aos jornalistas, nas comemorações do 1º de Dezembro, em Lisboa.

“É, para mim em particular, um momento de grande tristeza. Trata-se de um amigo, um camarada, de alguém com quem tive a oportunidade de privar, de aprender muito, e que nos deixa”, disse.

Também no Twitter, António Costa lamentou a morte de Eduardo Lourenço com “profunda tristeza”. “Era, verdadeiramente uma figura nacional, europeia e universal”, escreveu.