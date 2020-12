Covid-19. Há 50 concelhos com risco extremamente elevado. Saiba quais são os concelhos com maior transmissão

A epidemia de covid-19 dá sinais de abrandamento no país mas nos últimos 15 dias o mapa de risco a nível nacional mantém-se no vermelho na maioria do território nacional e há até mais concelhos nos níveis de risco muito elevado e extremamente elevado do que na avaliação anterior, usada pelo Governo para definir os municípios sujeitos a medidas mais apertadas nos fins de semana prolongados de dezembro. A Direção Geral da Saúde disponibilizou ontem um novo balanço da incidência por concelho para o período de 12 a 25 de novembro. A informação, que o i analisou, revela que o número de concelhos acima do patamar dos 240 casos por 100 mil habitantes subiu de 127 para 135. Destes, passaram a ser 50 os concelhos acima do patamar de 960 casos por 100 mil habitantes, considerado de risco extremamente elevado, mais três do que na avaliação anterior.

Ao todo são seis entradas neste patamar de risco mais elevado, o que significa que há três concelhos que viram a incidência reduzir neste período e passaram para um patamar de risco menos extremo. Os concelhos que passaram a ter uma incidência acumulada superior a 960 casos por 100 mil habitantes foram Mondim de Basto e Chaves (distrito de Vila Real), Gavião (Portalegre), Miranda do Corvo (Coimbra), Armamar (Viseu) e Vila Verde (Braga). A situação melhorou ao ponto de saírem do nível risco mais elevado em Arouca, Figueira de Castelo Rodrigo e Caminha.

Norte melhora mas há zonas pior

Entre os concelhos com incidência mais elevada, acima dos 960 casos por 100 mil habitantes, as maiores subidas na incidência face à última avaliação (que dizia respeito ao período entre 6 e 19 de novembro) foram mesmo em Mondim de Basto e em Gavião. Em ambos, a incidência mais do que duplicou. A mancha mais vermelha alastrou no Alto Alentejo e na região Norte para a zona Vila Real e também Trás-os-Montes (Freixo de Espada à Cinta), mas há por outro lado uma clara melhoria dos indicadores na zona do Tâmega e Vale do Sousa, que em outubro viveu um aumento exponencial de casos. Paços de Ferreira chegou a ter uma incidência cumulativa a 14 dias de mais de 4 mil casos por 100 mil habitantes e continua em trajetória descendente. Neste último período analisado, já registou menos de 2 mil casos por 100 mil habitantes e é agora o sétimo concelho a nível nacional com mais casos por 100 mil habitantes, quando durante semanas ocupou o primeiro lugar. Freixo de Espada à Cinta surge agora com a incidência mais elevada a nível nacional e um agravamento face à última avaliação, com 3153 casos por 100 mil habitantes neste período. Concelhos com menos habitantes, como é o caso, tendem a ter números mais elevados menos com menos casos, mas o indicador é usado internacionalmente como indicativo do nível de contágio numa determinada população. A região Norte continua a registar mais de 1000 casos por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias, o dobro da incidência da região de Lisboa, a segunda mais afetada. Na região de Lisboa não existe nenhum concelho no patamar de incidência mais elevado. Na área metropolitana, Almada é o concelho com maior risco.

Concelhos com maior contágio (12 a 25 de novembro)

Mais de 960 casos por 100 mil habitantes/14 dias

Freixo de Espada à Cinta (3153), Lousada (2415), Guimarães (2293), Fafe (2151), Vila Nova de Famalicão (2107), Paços de Ferreira (1985), Póvoa de Varzim (1962), Trofa (1960), Felgueiras (1941), Vizela (1937), Penafiel (1860), P. de Lanhoso (1856), Vila do Conde (1807), Santo Tirso (1762), Barcelos (1612), Santa Maria da Feira (1577), Paredes (1553), Mondim de Basto (1540), Portalegre (1538), São João da Madeira (1507), Belmonte (1500), Espinho (1447), Gavião (1440), Vieira do Minho (1436), Valença (1415), Marco de Canaveses (1373), Manteigas (1363), Braga (1354), Armamar (1352), Oliveira de Azeméis (1318), Miranda do Corvo (1291), Valongo (1291), Vale de Cambra (1252), Crato (1246), Celorico da Beira (1241), Amares (1197), Gondomar (1196), Cinfães (1189), Chaves (1182), Amarante (1154), C. de Paiva (1152), Cabeceiras de Basto (1133), Alcanena (1109), Vila Nova de Gaia (1102), Porto (1019), Vila Verde (1017), Maia (1015), Ovar (1012), Esposende (995), Alf. da Fé (967)

Entre 480 e 960 casos

Murtosa (953), Matosinhos (948), Arouca (946), Macedo de Cavaleiros (916), Valpaços (898), Celorico de Basto (882), Sabugal (869), Sardoal (829), Sátão (829), Vila Pouca de Aguiar (828), Ponte de Lima (818), Caminha (812), Baião (811), Nisa (808), Figueira de Castelo Rodrigo (806), Murça (805), Vila Nova de Paiva (789), Bragança (786), Figueira da Foz (781), Covilhã (763), Azambuja (753), Miranda do Douro (717), Oliveira do Bairro (700), Águeda (699), Marvão (699), Cartaxo (696),Vimioso (696), Albergaria-a-Velha (692), Seia (688), Almada (683), Oleiros (680), Arganil (672), Anadia (668), Santa Marta de Penaguião (667), Estarreja (654), Guarda (654) Vila Real (654), Lamego (651) Fundão (649), Reg. Monsaraz (649), Lisboa (644), Ílhavo (641), Boticas (640), Alijó (631), T. de Moncorvo (624), Loures (622), Pampilhosa da Serra (619),Cuba (609), Aveiro (603), Tarouca (602), Pombal (589),Vagos (576), Viana do Castelo (575), Sines (569), Penacova (562), Vila Franca de Xira (560), Mora (556), Seixal (550), Ourém (549), Ponte da Barca (546), Montalegre (545), Chamusca (544), Cantanhede (543), Alandroal (541), Mirandela (538), Mealhada (537), Sintra (536), Arcos de Valdevez (535), Amadora (534), Odivelas (533), Mira (532), Évora (530), Lousã (525), Resende (523), V. N. de Foz Côa (523), Penela (519), V. N. de Poiares (519), Cascais (514), Mogadouro (512), Coimbra (508), Santarém (502), Setúbal (501), Castelo Branco (491), Torres Vedras (490), Peniche (483)

Entre 240 e 480 casos

P. do Castelo (478), Barreiro (474), Nazaré (473),Condeixa-a-Nova (468), Mafra (466), Ansião (465), Penedono (463), Viseu (461), Montemor-o-Velho (456), Serpa (454), Sever do Vouga (450), Monção (448), Constância (447), Vila do Bispo (446), Castro Daire (441), Coruche (441), S. de Monte Agraço (441), Trancoso (439), Portimão (438), S. Pedro do Sul (435), Rio Maior (427), Alenquer (424), Penamacor (421), Abrantes (418), Odemira (417),Lagoa (417), Mangualde (416), Soure (415), Torres Novas (415), Mêda (414), Oliv. de Frades (413), Moita (407), Vila Nova de Cerveira (404), Oeiras (401), Montijo (399), Terras de Bouro (393), Sesimbra (390), Alcobaça (385), Melgaço (383), Gouveia (379), Golegã (375), Vinhais (374), Proença-a-Nova (370), Salvaterra de Magos (366), Leiria (365), Alcochete (364), Montemor-o-Novo (358), Palmela (358), Monchique (355), Almeida (343), Grândola (342), São João da Pesqueira (337), Marinha Grande (330) Mesão Frio (328), Mourão (327), Carregal do Sal (324),Tomar (321), Entroncamento (320), Arronches (319),Mortágua (318), Redondo (315), Vouzela (312), Almeirim (306), Sabrosa (304), Mação (303), Cadaval (293), Faro (293), Porto de Mós (292), Paredes de Coura (281), V. N. Barquinha (281),P. da Régua (279), Benavente (278), Elvas (278), C. de Vide (274), Albufeira (272), Lagos (270), Povoação (270), Monforte (269), Loulé (268), Caldas da Rainha (254), Arruda dos Vinhos (253), Barrancos (245), Castro Verde (245)