OCDE melhora previsões. PIB português deverá cair 8,4%

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) melhorou as previsões para a economia portuguesa para este ano, prevendo uma quebra do Produto Interno Bruto (PIB) de 8,4% em 2020, ficando ligeiramente abaixo das previsões do Governo português que aponta para uma queda de 8,5%.

Segundo a OCDE, a recuperação da economia da atual crise provocada pela pandemia da covid-19 será suportada pelo consumo.

Para o próximo ano, a organização prevê um crescimento do PIB de 1,7% em 2021 e de 1,9% em 2022, entendendo que poderá haver uma recuperação mais ampla, com a retoma dos setores mais afetados pela crise, como os do turismo e do alojamento, e "assumindo que a situação sanitária melhora com o desenvolvimento de uma vacina eficaz".

Por seu lado, a taxa de desemprego continuará a subir em 2021, para os 9,5%, e continuará acima do nível pré-crise em 2022.

A dívida pública (de acordo com a definição de Maastricht) deverá atingir os 139% do PIB em 2022, com a OCDE a prever que o défice recupere à medida que a recuperação da economia avance e as medidas extraordinárias de apoio sejam retiradas.

Segundo a OCDE, para evitar o descarrilamento da recuperação, o retorno da prudência orçamental só deverá ocorrer após o ritmo da recuperação estar consolidado.

"A ampliação dos programas de aprendizagem ao longo da vida e o fortalecimento da aprendizagem baseada no trabalho podem facilitar a realocação dos trabalhadores na economia", refere.

De modo a combater a tendência que prevê para o desemprego, a OCDE admite que trabalhadores do setor do turismo possam ter de encontrar alternativas em setores com maior procura.

A organização avisa também sobre a recuperação "desigual" entre os vários setores, referindo que a "elevada incerteza sobre a evolução da pandemia e o elevado peso do turismo no PIB" são fatores que penalizam a capacidade de recuperação económica de Portugal e que não serão superados antes de haver vacinas no mercado.

A instituição alerta ainda para recuperação mais "lenta" do setor do turismo do que havia sido antecipado e avisa que um crescimento económico débil poderá "agravar os efeitos secundário no setor financeiro através do aumento significativo do crédito malparado".

Já uma rápida e eficaz "absorção" dos fundos europeus que serão colocados à disposição do país poderá melhorar o cenário, refere.

A OCDE sinaliza que o número de infeções diárias em Portugal está outra vez a aumentar rapidamente e que o Governo impôs medidas para travar o avanço da pandemia, como a limitação de ajuntamentos acima de cinco pessoas, uso obrigatório de máscara em todos os locais públicos e incentivo ao teletrabalho.

Recuperação global desigual

Já a economia global deverá cair 4,2% em 2020 (três décimas menos face às anteriores previsões) e registar o mesmo crescimento em 2021, seguido de uma expansão de 3,7% em 2022.

Para a zona euro, a OCDE antevê uma contração de 7,5% neste ano, seguida de crescimentos de 3,6% e de 3,3% em 2021 e 2022, respetivamente.

Entre os países, a OCDE antecipa que a economia francesa cresça 6% em 2021 e 3,3% em 2022, enquanto o PIB italiano deverá avançar 4,3% no próximo ano e 3,2% em 2022, enquanto a Alemanha deverá contrair 5,5% em 2020 e recuperar 2,8% em 2021 e 3,3% em 2022.

"Pela primeira vez desde que começou a pandemia, há esperança num futuro mais brilhante", destacou a economista-chefe da OCDE, Laurence Boone no relatório semestral de perspetivas.

As diferenças serão significativas entre os países e o grande vencedor, em termos comparativos será a China, que além de ser o único membro do G20 que evitará a recessão este ano (com o PIB a avançar 1,8%), será também aquele que apresentará uma maior recuperação no próximo ano (8%).

Na outra face da moeda, estão os países que estão a sofrer com as novas vagas da pandemia, em particular muitos países europeus, mas também África do Sul, México, Índia e muito particularmente a Argentina.

A OCDE considera que a situação se mantém "excecionalmente incerta", com a possibilidade de uma melhoria mais rápida no caso de avançar o desenvolvimento e distribuição de vacinas, o que viria a reduzir a incerteza e a necessidade de poupança e aumentar o investimento e o consumo.

A OCDE avisa, no entanto, que a perspetiva de vacinas não deve ser uma desculpa para que os governos retirem de forma prematura as medidas de apoio à economia.