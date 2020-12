Portugal com o menor número casos diários de covid-19 em seis semanas

Portugal registou esta terça-feira mais 2.401 óbitos por covid-19 e 72 mortes relacionadas com o novo vírus. Assim, desde o início da pandemia, o país soma um total acumulado de 300.462 infetados e 4.577 mortes. Não havia um número de casos diários tão baixo desde meados do mês de outubro.

Apesar de Portugal ter ultrapassado hoje a barreira das 300 mil infeções, esta terça-feira foi o dia com menos casos diários desde 20 de outubro, que registou 1896 casos.

A região mais afetada continua a ser o Norte, que contabilizou 1.300 infetados nas últimas 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, mais 538 novos casos, o Centro, com 349, o Alentejo, com 129 infetados, e Algarve com 48. Nas ilhas, a Madeira reportou 20 novos casos e os Açores 17.

No que diz respeito ao número de mortes, o Norte teve mais 43 óbitos por covid-19, depois o Centro, com 13, Lisboa, com 11, o Alentejo com três vítimas mortais e o Algarve com duas. Em Portugal insular não houve mortes a registar esta terça-feira.

Estão, por esta altura, internadas 3.275 pessoas com o novo coronavírus, o que significa uma baixa de 67 doentes em relação a segunda-feira nos hospitais portugueses. Destes, nos cuidados intensivos estão 521 infetados, menos quatro pessoas do que ontem.

Existem 75.008 casos ativos em Portugal, menos 5.606 do que na véspera e há 79.963 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde – menos 1-514 do que no dia anterior. Já recuperaram da doença, desde o início do ano, 220.877 portugueses, dos quais 7.935 nas últimas 24 horas.