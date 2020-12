Katy Perry veste-se de árvore de Natal | VÍDEO

Katy Perry já habitou os fãs a roupas pouco convencionais e surpreendentes e, desta vez, decidiu vestir-se de árvore de Natal.

“Porquê cortar uma árvore quando tu podes ser a árvore?”, escreveu numa legenda do Instagram, que acompanha um vídeo em que surge rodeada de prendas como uma verdadeira Árvore de Natal e decorada com elementos natalícios e outros nem tanto...como um hambúrguer, um unicórnio ou até mesmo uma miniatura de uma frigideira de plástico com dois ovos.

A caixa de comentários da publicação encheu-se, claro, de elogios dos fãs, que adoraram a originalidade.