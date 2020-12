Antigo funcionário de reality show de Trump confirma que Presidente usa fraldas

Noel Casler contou que havia um assistente do programa responsável por trocar as fraldas da Donald Trump

Depois de perder as eleições presidenciais, há rumores e segredos à volta de Donald Trump que têm sido cada vez mais comentados nas redes sociais: há quem diga que o Presidente cessante dos Estados Unidos usa fralda.

Num vídeo divulgado pelo site MeidasTouch.com nas redes sociais, Noel Casler, comediante e antigo funcionário do reality show The Apprentice, da NBC, ou O Aprendiz, em português, que Donald Trump apresentou, afirma que a hashtag DiaperDon “é baseada na realidade”, ou seja, quer Casler dizer que Trump usa mesmo fraldas.

"Ele é incontinente por toda a anfetamina, por todo o adderall que ele toma, por toda a cocaína que ele usou durante décadas. Tudo isso tem função laxativa e afeta o seu equilíbrio", explicou Casler na gravação que pode ver abaixo. “Ele costumava sujar-se no set de 'O Aprendiz'”, relatou o ex-funcionário do programa, que não se deixou ficar por aqui.

Segundo Casler, no reality show, que aconteceu há mais de dez anos, havia mesmo um assistente, Keith Schiller, responsável por trocar as fraldas do apresentador e produtor do programa para que não acontecesse algum acidente em público.

O antigo funcionário do programa referiu ainda no vídeo que os assessores de Trump procuraram sempre manter o “problema” em segredo, mas por vezes era praticamente impossível, pois notava-se em algumas roupas, que, segundo Casler, em alguns vídeo publicados na Internet é bastante visível.