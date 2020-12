EDP. Ações tombam depois de saída António Mexia e de Manso Neto

As ações da EDP fecharam ontem a cair 1,25% para os 4,41 euros, enquanto a EDP Renováveis perdeu 2,14% para os 17,38 euros. Esta queda surge um dia depois de a elétrica ter anunciado que vai convocar uma assembleia geral extraordinária em janeiro para eleger os novos membros do conselho de administração. António Mexia e Manso Neto, suspensos de funções por ordem judicial desde julho, e de terem comunicado à EDP que não estavam disponíveis para integrar um novo conselho de administração da empresa.

Mexia disse mesmo que a saída da EDP é decisão mais difícil devido a “contexto de injustiça”. E acrescentou: “É com profunda indignação e espanto que continuo a assistir ao desenrolar de um processo baseado em insinuações e suspeitas”.

Face a esta decisão a elétrica informou que "recebeu uma comunicação de todos os accionistas representados no Conselho Geral e de Supervisão, indicando que, face aos recentes desenvolvimentos relacionados com as suspensões de funções de Mexia e de Manso Neto, "entendem que se deverá proceder à eleição do Conselho de Administração para o mandato 2021-2023, em sede de assembleia geral, de forma a manter a estabilidade da Sociedade e dos seus negócios, transmitindo uma forte mensagem ao mercado no sentido de que a estratégia e o crescimento focado da EDP se mantêm inalterados".

Nesse sentido, os accionistas "já solicitaram ao presidente executivo interino, Miguel Stilwell de Andrade, que lhes submetesse uma proposta relativa à composição do Conselho de Administração para o próximo mandato", solicitando também ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral da EDP que convoque uma Assembleia Geral Extraordinária a realizar em janeiro de 2021 para eleger os novos órgãos.

Também esta terça-feira a elétrica anunciou que concluiu a venda à petrolífera francesa Total de um portfólio de ativos térmicos e clientes de comercialização de energia em Espanha, por um enterprise value de 480 milhões de euros. A transação vai permitir à Total tornar-se na quarta maior empresa do mercado espanhol no subsetor do gás, com uma quota de 12%.

A empresa portuguesa também vai transferir os 280 trabalhadores que fazem a gestão das atividades adquiridas pela companhia petrolífera francesa,