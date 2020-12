As dez candidatas a "Palavra do Ano" já foram reveladas

As votações começaram esta terça-feira

As dez palavras candidatas a “Palavra do Ano”, foram reveladas ontem pela Porto Editora, que promove a iniciativa há 11 anos. Em 2017, a iniciativa chegou a Angola e a Moçambique através da Plural Editores. Olhando para a lista, é fácil identificar o tema relacionado com a pandemia em quase todas elas.

As palavras

Covid-19, confinamento, pandemia, zaragatoa, telescola e infodemia. Estas seis são as palavras que mais facilmente associamos ao novo coronavírus. Mas não é necessário um grande esforço para reconhecer a ligação nas restantes quatro: saudade, digitalização, sem-abrigo e discriminação. A votação começou para os três países participantes e os resultados vão ser anunciados dia 4 de janeiro.

Em 2019

No ano passado a palavra vencedora foi “violência doméstica”, com 27,7% dos votos. A editora afirmou que o motivo da escolha foi a grande quantidade de “casos que foram sendo conhecidos ao longo do ano e que infelizmente resultaram em vítimas mortais”.

A história

A iniciativa, criada em 2009, tem como objetivo de celebrar a “riqueza lexical e o dinamismo criativo da língua portuguesa” A editora pretende fazer os portugueses relembrar a importância das palavras e dos seus significados.