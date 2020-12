Saiba quais os vídeos mais populares do YouTube em Portugal

A covid-19 foi e continua a ser a grande preocupação dos portugueses em 2020, prova disso é o facto de o vídeo da Direção-Geral da Saúde acerca da técnica de lavagem das mãos foi ter sido o mais popular em 2020 no YouTube em Portugal.

Em segundo lugar da lista, que exclui os vídeos de música, surge Felipe Neto, um dos mais famosos criadores brasileiros e as suas aventuras a jogar Minecraft. Na terceira posição está Windoh a mostrar as suas capacidades vocais, irreconhecível vestido de cavaleiro, no programa A Máscara, que foi transmitido pela SIC.

Confira os restantes vídeos que compõe a lista

TOP 10 - Os vídeos mais populares (excluindo os vídeos de música)

Técnica de lavagem das mãos - COVID-19/DGS - Direção-Geral da Saúde

FELIPE NETO MINECRAFT #1 - Felipe Neto

CANTEI AO VIVO NUM PROGRAMA DE TV! (A Máscara) - Windoh

60 Days Build Millionaire Underground Swimming Pool House - Mr. Tfue

"Quarentena" - Paródia (Ouvi Dizer - Melim) - Mafalda Creative

THE COMEBACK #OSALTO - wuant

A NOVA CASA DOS UPLOAD - Upload

REVELEI A MINHA NAMORADA *VOZ MISTERIOSA* - D4rkFrame

Pressão no Ar - Cristina Ferreira: "Dá para ser um à tarde e o outro à noite?" - RTP5meianoite

QUEM TEM A P*LA MAIOR? C/ José Castelo Branco - numeiro

Nos vídeos de música, há apenas um tema que não é em português e que ocupa o segundo lugar. O top 10 de 2020 é liderado pelo sucesso “Te Amo”, da dupla Calema, formada pelos irmãos António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira. O brasileiro Kevinho, presença habitual na lista anual do YouTube em Portugal surge na terceira posição a solo e na quarta com David Carreira.

Top 10 - Os vídeos de música mais populares

Calema - Te Amo - KlassziK

Future - Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake - FutureVEVO

Kevinho - Te Gusta (kondzilla.com) - Canal KondZilla

David Carreira - Festa ft Kevinho (Videoclip Oficial) - David Carreira

Piruka - Chora Agora (Prod. Rusty) - Piruka

Soraia x Lisandro - Bai (Remix) - KlassziK

Cocaína - Gson | Luccas | Kroa | Chris | Giovanni | Zara G | Xamã (Prod. Suaveyouknow)/Pnpl x VBlock - PineappleStormTV

Giulia Be - (não) era amor (video) - GIULIA BE

MC Niack - Oh Juliana (kondzilla.com) - Canal KondZilla

Rui Orlando, Matias Damásio - Peço Perdão - RuiOrlandoMusicVEVO

Sublinhe-se se qua paltaforma usou vários critérios para compor as listas e não só o número de visualizações. "No YouTube, as pessoas não assistem apenas a vídeos. Interagem: fazem gostos, comentam, entre muitas outras interações. E, para apresentar os vídeos que se destacaram este ano, analisámos as várias formas de interagir com os vídeos para identificar quais registaram o maior interesse em 2020 em Portugal", esclarece a plataforma de vídeos em comunicado.