Mick Schumacher estreia-se na Fórmula 1

O apelido Schumacher está de volta ao mais alto escalão do desporto motorizado, desta vez com o filho de Michael Schumacher.

A equipa norte-americana Haas anunciou na quarta-feira que irá contratar Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher, para a temporada de 2021. Guenther Steiner, diretor da equipa, disse estar “muito satisfeito com a confirmação do Mick” para “a próxima temporada”.

“Acredito firmemente que ele ganhou a oportunidade de se formar na Fórmula 1 com base no seu desempenho. Temos pela frente uma oportunidade, como equipa, de avaliar e desenvolver um novo piloto, dada nossa familiaridade com nosso pacote de corrida rumo a 2021”, referiu Steiner.

Schumacher, com tão só 21 anos, fez parte da Academia da Ferrari, e lidera neste momento o campeonato de Fórmula 2.