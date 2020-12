Rede Expressos mantém atividade este fim de semana

A empresa garante que vai "permitir a mobilidade dos seus clientes" cumprindo as normas impostas pela DGS e Governo

A Rede Expressos vai manter a atividade programada no transporte de passageiros entre os dias 5 e 8 de dezembro, fim de semana prolongado para “permitir a mobilidade dos seus clientes”, esclareceu a empresa em comunicado, sublinhando que “será assegurado no cumprimento de todas as recomendações impostas pela Direção-Geral da Saúde e pelo Governo”.

No fim de semana que passou, a Rede Expressos chegou a suspender a atividade normal devido às restrições mais recentes impostas pelo Governo para controlar a pandemia, como a proibição de circulação entre concelhos e o recolher obrigatório.

“A Rede Expressos está consciente da importância do serviço público que presta às populações pelo que decidiu manter a atividade de transporte no próximo fim de semana prolongado, ainda que ajustando os horários, as frequências e os trajetos a realizar”, adianta a empresa.

Pode consultar os horários da Rede Expressos para este fim de semana no site da empresa.