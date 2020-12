Rainha de Inglaterra passa Natal no Castelo de Windsor pela primeira vez em 33 anos

No período de pandemia que se vive, reinam as dúvidas sobre como será o Natal da coroa britânica.

Para já, quebrou-se a tradição de passar o período em Sandringham, onde a Rainha Isabel II e o duque de Edimburgo passaram a época Natalícia nos últimos 33 anos. Este ano, o palco das festividades será o Castelo de Windsor.

Num Natal como nunca antes visto, a tradição da Coroa britânica vai alterar mais do que o sítio onde passará as festas. Contrariamente ao que acontecia anteriormente, a Rainha Isabel II não irá, este ano, assistir à missa do galo, neste caso na Capela de St. George’s, no Castelo de Windsor, de maneira a evitar a aglomeração de pessoas.

Em comunicado do Palácio de Buckingham, pode-se ler: “A Rainha e o duque têm a sorte de passar o Natal com sua família todos os anos. Eles entendem que sua família terá demandas conflitantes durante o período de Natal e estão contentes por ter uma temporada festiva tranquila este ano. Como todos, eles esperam que as coisas voltem ao normal em 2021.”

O Reino Unido aplicou medidas de contenção contra a Covid-19 durante o período natalício, que limitam as famílias a reunir com, no máximo, três outros agregados familiares. A cadeia britânica Sky News diz saber que, por outro lado, o príncipe de Gales e a duquesa de Cornualha irão passar o dia de Natal em Highgrove, pretendendo visitar a Rainha e o duque, sem confirmações públicas ainda sobre quando e como serão estes encontros da família real britânica.