Na Bélgica, o Natal só pode ter quatro convidados e apenas um pode usar a casa de banho

A Bélgica estabeleceu que nas celebrações de Natal o limite de ajuntamento é de quatro, mas só se a casa tiver um jardim ou terraço com acesso à rua, para evitar que as pessoas se concentrem no interior. Mais: dessas quatro pessoas, apenas uma tem direito a utilizar a casa de banho, avisou a ministra do Interior belga, Annelies Verlinden.

A única pessoa a utilizar a casa de banho deve ser escolhida pelos proprietários da casa e não há troca de comida, todas as regras sanitárias e de distanciamento social têm de ser respeitadas.

O porta-voz da ministra, Steven Van Gucht, explicou que “se alguém quiser ir à casa de banho, terá de o fazer no seu próprio alojamento”. De acordo com o The Brussels Time, o porta-voz acrescentou ainda que “há possibilidade de entrar em casa e parar para falar, comer ou beber alguma coisa. Assim que entrar em casa, o risco de contágio é muito maior porque a circulação de ar não é a mesmo que lá fora”.

Steven Van Gucht alertou ainda que o objetivo é impedir que as pessoas entrem na casa um dos outros, uma vez que correm “um risco muito maior de se infetar, porque a circulação de ar não é a mesma que lá fora”.