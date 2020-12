Jon Bon Jovi revela qual o "pior erro" que cometeu na vida

O cantor Jon Bon Jovi contou qual foi, na sua opinião, "o pior erro" que cometeu na vida, numa entrevista à revista Big Issue. "O pior erro que fiz na vida foi não me ter permitido algum tempo para parar e disfrutar", admitiu o líder dos Bon Jovi.

"Estava sempre tão focado no próximo passo, e no próximo, e no próximo, que isso me custou muitas boas memórias. E muitas noites em branco, que não merecia. É o meu maior arrependimento", acrescentou o músico.