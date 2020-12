Suspeitas de matar e desmembrar jovem no Algarve vão a julgamento

Mariana Fonseca e Maria Malveiro, as duas jovens suspeitas de terem matado e esquartejado Diogo Gonçalves, de 21 anos, no Algarve, em março, vão a julgamento. O Tribunal de Portimão decidiu manter o teor completo da acusação do Ministério Público (MP) depois do advogado de Mariana Fonseca ter pedido a abertura da instrução do processo, por considerar que a jovem não tinha participado em todas as fases do crime.

A enfermeira Mariana Fonseca, de 24 anos, e a segurança Maria Malveiro, de 21 anos, estão acusadas dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver, de dois crimes de acesos ilegítimo, um crime de burla informática, roubo simples e uso de veículo.

Recorde-se que, tal como o SOL tinha avançado, as jovens, que eram namoradas, asfixiaram Diogo Gonçalves até à morte depois de o terem sequestrado. Depois desmembraram o jovem, e de o colocarem em sacos do lixo, transportaram as partes do corpo para Sagres, antes de abandonaram o veículo no cabo de São Vicente. O objetivo do crime era ficar com os 70 mil euros que Diogo tinha recebido de indemnização pela morte da mãe, que tinha sido atropelada em 2019.