Chef Ljubomir já teve alta hospitalar e regressou ao protesto

O chef Ljubomir Stanisic, que esta quarta-feira à noite teve de ser assistido pelo INEM e foi transportado de urgência para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, já teve alta hospitalar e regressou ao protesto dos setores da restauração, bares e discotecas em frente à Assembleia da República.

O conhecido chef de cozinha foi o primeiro do grupo de nove empresários em greve de fome desde sexta-feira a ver a saúde ceder, depois de os seus níveis de açúcar no sangue descerem para valores muito baixos. No entanto, já recebeu alta hospitalar e voltou a juntar-se ao protesto, que decorre em frente ao Parlamento pelo sétimo dia consecutivo, por mais apoios para os setores e pela reabertura dos negócios.

De realçar que esta quarta-feira à noite, José Gouveia, o porta-voz do movimento ‘A Pão e Água’, e um dos empresários no protesto, disse ao i que o primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, estão a “fazer uma birra” e questionou “se é preciso alguém morrer para que os setores da restauração, bares e discotecas possam ser ouvidos”.