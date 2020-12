Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Vila Verde

Diligências estão relacionadas com "adjudicações a juntas de freguesia".

A Polícia Judiciária está a realizar buscas, esta quinta-feira, na Câmara de Vila Verde, no distrito de Braga. Em causa estão "adjudicações a juntas de freguesia", segundo as autoridades.

As buscas estão a ser acompanhadas por duas magistradas do Departamento de Investigação e Ação Penal Regional (DIAP) do Porto, da secção de investigação económica e financeira, afirmou fonte da PJ, em declarações à agência Lusa.

A chegada das autoridades, esta manhã, obrigou a Câmara a adiar a reunião do executivo de vereadores, que estava agendada para esta quinta-feira, e na qual seriam discutidos e votados novos apoios a empresas e a munícipes no contexto da pandemia da covid-19.

O presidente da Câmara, António Vilela, do PSD, ainda não reagiu publicamente.