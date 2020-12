Milhares de pessoas organizam-se para atirar ovos à estátua de Margaret Thatcher

Milhares de britânicos estão a organizar-se para atirar ovos à estátua de Margaret Thatcher, que vai ser inaugurada na terra natal da antiga primeira-ministra, Lincolnshire.

A indignação deve-se ao facto de a assembleia municipal de Grantham gastar em breve 100 mil libras, ou seja, mais de 110 mil euros, na revelação da estátua, numa altura em que a pandemia está a ter impactos significativos na economia, sendo que se espera que parte do dinheiro venha de doações do público e de empresários locais.

Assim, várias pessoas estão a organizar-se no Facebook para que, em fevereiro de 2021, aconteça um “concurso de lançamento de ovos” à estátua da antiga primeira-ministra. Segundo o The Independent, esta quarta-feira já tinham aderido à iniciativa mais de duas mil pessoas. O evento é descrito como sendo familiar e, no final, os participantes devem apanhar o lixo.

A estátua de bronze, criada pelo escultor Douglas Jennings, está avaliada em 300 mil libras, cerca de 330 mil euros, e Lincolnshire não foi a primeira opção para a mostrar ao público: o The Guardian explica que a estátua foi primeiro oferecida à Câmara dos Comuns, mas foi rejeitada pelo Parlamento.