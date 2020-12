Número de recuperados supera número de novos casos. Há menos doentes hospitalizados

Foram confirmados, nas últimas 24 horas, 3.772 novos casos de covid-19 e mais 79 óbitos relacionados com a doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta quinta-feira, o país soma assim um total acumulado de 307.618 infetados e 4.724 óbitos desde o início da pandemia.

O Norte continua a ser a região com mais casos diários e voltou, esta quarta-feira, a superar a barreira dos 2.000 infetados num só dia, ao registar mais 2.244 diagnósticos positivos de covid-19. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 960 novos contágios, o Centro com 444 casos, o Alentejo com 54 e o Algarve com 31. Já o arquipélago dos Açores regista 35 novos casos e o da Madeira mais quatro casos.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos, é também no Norte que se registaram mais mortes por covid-19, tendo ocorrido mais 37 mortes na região. Na Grande Lisboa ocorreram 25 mortes e no Centro 17.

Há agora 3.330 doentes internados nos hospitais portugueses devido á covid-19, menos oito do que no balanço anterior. Destes, 525, os mesmos que ontem, estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Por outro lado, recuperaram da doença mais 5.572 pessoas, elevando o total de doentes curados para 229.018.

Atualmente, existem 73.876 casos ativos e as autoridades de saúde têm sob vigilância 77.988 contactos.