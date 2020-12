PSD a favor da renovação do Estado de Emergência. Rio aceita aligeiramento de restrições no Natal

O presidente do PSD, Rui Rio, disse, esta quinta-feira, que irá votar a favor da renovação do Estado de Emergência, no entanto, disse que o partido se mostra aberto a aceitar o aligeiramento de algumas restrições na época natalícia.

"Nem sequer nos vamos abster, vamos votar a favor, não nos vamos esconder atrás de nada, estamos na hora de unir esforços. É a nossa posição desde a primeira hora, continua a ser assim e será sempre assim enquanto eu for presidente do partido", assegurou Rui Rio, no Palácio de Belém, em Lisboa, esta quinta-feira, depois de se ter reunido com Marcelo Rebelo de Sousa.

Sobre o aligeiramento das restrições no Natal, o líder do partido social-democrata diz compreender que o Governo decida levantar algumas medidas, no entanto, é necessário que estas sejam anunciadas "o mais rapidamente possível" para que as pessoas se possam organizar.