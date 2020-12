Mais de 3.5 milhões de portugueses devem ser vacinados contra a covid-19 até junho

O Governo prevê que no final do primeiro semestre de 2021 estejam vacinados contra a covid-19 cerca de 3.6 milhões de portugueses. As declarações foram feitas pelo secretário de Estado adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, durante uma visita à região Norte, esta sexta-feira.

Segundo o governante é esperado que na segunda fase do plano sejam vacinadas 2.7 milhões de pessoas em Portugal. Assim, somando-se as 950 mil pessoas que serão vacinadas na primeira fase, serão 3.6 milhões os portugueses que devem estar vacinados no final do mês de junho.

António Sales garantiu ainda que o Governo é “flexível” e que o plano de vacinação pode mudar consoante a "evidência científica". O aumento do trabalho em virtude da distribuição das vacinas contra a covid-19, poderá levar à contratação de mais profissionais de saúde e ao alargamento do horário dos centros de saúde. "Poderá acontecer para responder às necessidades", apontou Lacerda Sales aos jornalistas.

Questionado sobre se será dada prioridade às regiões mais afetadas pelo novo coronavírus, o governante afirmou que não está previsto, visto ser necessário criar "homogeneidade em termos de território".

"A partir de janeiro, haverá uma nova luz", acrescentou António Sales, deixando uma palavra de agradecimento às Forças Armadas e às forças de segurança, que ajudarão na logística e armazenamento das vacinas contra a covid-19.