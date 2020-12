Número de internados desce pelo segundo dia consecutivo

Estão internados 3.295 infetados, menos 35 do que ontem, dia em que também já tinhado registado uma descida no número de camas ocupadas por doentes covid nos hospitais portugueses.

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 79 óbitos, número igual ao do balanço de ontem, e 4.935 casos de covid-19, um aumento em relação aos dados anteriores, revela o boletim da DGS, divulgado esta sexta-feira. O total de mortes associadas à doença foi assim atualizado para 4.803 e o de contágios para 312.533.

Em relação à distribuição geográfica das infeções diárias, o novo balanço dá conta de que o Norte continua ser a região onde se registam mais novos contágios, tendo sido confirmados 2.577 casos. Segue-se a Lisboa e Vale do Tejo com 1508 novos diagnósticos, o Centro com 626, o Alentejo com 111 e o Algarve com 73. o arquipélago dos Açores tem agora mais 26 infetados e o da Madeira mais 14.

Também no Norte foi registado o maior número de óbitos, sendo naquela região que residiam 45 das vítimas mortais. Na Grande Lisboa ocorreram 15 das mortes por covid-19, no Centro 14, no Algarve três, no Alentejo uma e outra nos Açores.

O número internados baixou, pelo segundo dia consecutivo, para 3.295, menos 35 do que no boletim anterior. Em unidades de cuidados intensivos estão agora 526 doentes, mais um do que no balanço de ontem.

Por outro lado, mais 5.020 pessoas foram dadas como recuperadas, elevando o total total para 234.038.

Atualmente, existem 73.712 casos ativos da doença e as autoridades de saúde têm sob vigilância 77.643 contactos.