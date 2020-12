Parlamento aprova renovação do Estado de Emergência

Este é o sexto Estado de Emergência aprovado no país no âmbito da pandemia da covid-19.

O Estado de eEergência foi renovado por mais 15 dias, com os votos a favor do PS e PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. PCP, PEV, Chega e IL votaram contra e BE, CDS, PAN e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se.

Marcelo Rebelo de Sousa enviou na quinta-feira à noite para a Assembleia da República o projeto de decreto que renova o Estado de Emergência de 9 a 23 de dezembro, mas anunciou já nova renovação até 7 de janeiro de 2021. O Presidente justificou este prolongamento com a necessidade de permitir ao Governo "adotar medidas necessárias à contenção da propagação da doença covid-19 e desde já anunciar medidas previstas para os períodos de Natal e Ano Novo".