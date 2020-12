Rúben Pacheco Correia expõe comentários ofensivos e Diana Chaves sai em sua defesa

Rúben Pacheco Correia esteve, esta quinta-feira, no programa ‘Casa Feliz’, da SIC, onde habitualmente marca presença, para cozinhar polvo. Face aos comentários que viu sobre si, o autor do livro de culinária ‘Comer à moda dos Açores’ decidiu utilizar as redes sociais e expor as ofensas de que foi alvo.

“Desta vez partilho com o nome. Mas afinal o bullying ao meu aspeto físico vai terminar quando? Será que a televisão foi feita só para magros? Enfim”, escreveu na legenda da publicação partilhada no Instagram, e onde mostra uma conversa entre dois utilizadores.

Diana Chaves não ficou indiferente e saiu em defesa do cozinheiro. “Querido Ruben, tristes aqueles que terão de nascer outra vez para ter a sensibilidade, inteligência e elegância que tu tens! Eles que se vão insuflando de pseudo auto-estima. Quem é realmente seguro não tem necessidade de vomitar comentários destes”, escreveu.

Mas a apresentadora da SIC não foi a única a demonstrar o seu apoio a Rúben Pacheco Correia. Os comentários de apoio dos seguidores multiplicaram-se na publicação.