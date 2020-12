Um homem morreu, ao início da noite desta sexta-feira, após ser baleado, no Alto do Seixalinho, no Barreiro.

Segundo testemunhas no local, o homem estaria a sair do carro, acompanhado de uma mulher, quando foi atingindo com dois tiros na cabeça. O suspeito, ainda desconhecido/a, disparou a partir de um carro, colocando-se em fuga de seguida.

No local encontram-se os bombeiros do Barreiro, PSP e a PJ também foi chamada ao local.