16 profissionais e 19 utentes infetados em surto de covid-19 no hospital de Leiria

Dezasseis profissionais e 19 utentes do Hospital de Santo André testaram positivo à covid-19depois de ser detetado um surto no Serviço de Medicina Interna, avança a agência Lusa, que cita fonte do Centro Hospitalar de Leiria (CHL).

Segundo a mesma fonte, o surto surgiu no passado dia 24 de novembro e todos os doentes e profissionais daquela ala do serviço foram testados.

"Neste momento, confirmamos 16 profissionais e 19 utentes infetados. Quatro utentes faleceram e um recebeu alta hospitalar", revelou o CHL que, além do hospital de Santo André, integra ainda o hospital de Pombal e o hospital Bernardino Lopes de Oliveira, em Alcobaça.

O hospital garante que a "situação está controlada e, em articulação com as autoridades de saúde e cumprindo os protocolos em vigor, já foram tomadas todas as medidas adequadas para salvaguardar os doentes e os profissionais, como a avaliação de risco de todos os profissionais afetos a esta ala do serviço".