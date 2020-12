"Uma pessoa fica isolada como um leproso"

António Marques, médico com experiência internacional na planificação e implementação de medidas de resposta a epidemias víricas, foi um dos primeiros profissionais de saúde a ficar infetado pela covid-19. Em entrevista ao Sol, fala da experiência de estar do outro lado da barricada, e como mudou a sua forma de encarar a vida e a sua relação com os doentes. É um homem irrequieto. Mês e meio depois de ter tido alta, sofreu uma grave acidente de mota.

Como é que um médico, com a sua experiência, reage quando sabe que está infetado? Imagino que seja muito diferente do que ser um doente leigo, que nada sabe sobre a doença.

Pode ter a certeza de que há alturas em que a ignorância é o nosso principal amigo (risos)! Estar febril, mas consciente, e ouvir os meus colegas a comentarem o meu estado… é chato. Para um médico, meia palavra basta. Houve uma altura em que os ouvi dizer que a coisa não estava a correr bem, que era preciso considerar a entubação e eu pensava ‘estou tramado’.

Porquê?

Porque quando uma pessoa é entubada abre-se uma porta no organismo para o exterior e há sempre o risco de se apanhar uma infeção bacteriana, as chamadas infeções hospitalares. Ora, com uma infeção dessas, mais a vírica que eu já tinha, o corpo fica mais débil. Portanto, eu tinha acesso a mais informação do que um leigo, o que me deixava muito mais ansioso.

Sofria por antecipação e colocava vários cenários?

Sim, ia fazendo ‘filmes’. Lembro-me que, quando já estava nos cuidados intensivos e foi necessário colocar o cateter numa veia central, para me darem soro e injetarem os medicamentos que fossem necessários, o colega, que era um médico experiente, estava a rodar a ecografia para tentar distinguir entre a jugular e a carótida e não picar uma em vez da outra. Apesar da anestesia, sentia a agulha e aquilo não foi logo à primeira. Como já meti milhares de cateteres, sei os problemas que podem surgir…

Mais uma vez, a sua experiência levava-o a antecipar as consequências. Parece um filme de terror!

Por isso é que eu digo que, nestas coisas, é pior o conhecimento do que a ignorância. Para se fazer o cateter na jugular, utiliza-se uma agulha que, no seu trajeto, pode ir parar ao sítio errado: existe a probabilidade de descer e perfurar a pleura, e entrar ar no pulmão, que colapsa. Eu, que já estava com um problema respiratório, podia fazer então também um pneumotórax; ou podia picar a artéria em vez da veia e causaria um derrame que, se descer e ficar à volta do pulmão, tem o mesmo efeito. Também pode haver um derrame e, com a perda de sangue, havia a hipótese de ficar hipotenso e com problemas de ordem mental porque não se fazia a irrigação cerebral.

Lembro-me que nesse dia estava lá um enfermeiro que conheço há anos, ele topou que aquilo estava a demorar, foi perspicaz, imaginou que eu estaria aflito e veio ter comigo. Pegou-me na mão e apertou-a, como quem diz ‘não te preocupes que eu estou aqui contigo’.

Deve, então, ter pressentido a presença do vírus da covid-19 ainda ele não se tinha anunciado… (risos). Como é que foi?

Estava no hospital e comecei a sentir febre. Pelo contexto que se vivia, decidi, para tirar teimas, fazer logo o rastreio – e ainda bem que o fiz porque, nesse mesmo dia, comecei a piorar. A evolução foi muito rápida. Esta doença tem uma coisa estranha: o doente leigo não sente, apesar de a ter, a sensação subjetiva de falta de ar que outras doenças respiratórias provocam. Fica apenas cansado, prostrado. Mas eu, como profissional de saúde, sabia que estava a hiperventilar, sentia o trabalho respiratório acrescido. Depois, há a presença dos monitores que, apesar de não estarem virados para o doente, como temos um oxímetro no dedo que mede a quantidade de oxigénio a circular no sangue, vai tendo um timbre diferente consoante os níveis do oxigénio. Um médico, ao contrário de um vulgar doente, sabe distinguir os timbres e percebe quando está a respirar pior. Ou seja, um leigo tem a perceção de que está com dificuldades respiratórias, mas não sente a falta de ar. Mas eu sabia que estava a respirar mais vezes por minuto e mais profundamente. Isso e a febre fizeram com que ficasse logo internado numa unidade para doentes covid. O resultado, que deu positivo, só chegou umas quatro ou cinco horas depois, mas eu já estava à espera.



