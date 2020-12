O sapatinho de Marcelo

Marcelo desde cedo fez tudo para vincar a diferença com o seu antecessor, Cavaco Silva – espartano, frio e distante –, cujo segundo mandato coincidiu com os duros anos de austeridade imposta pela troika.

Marcelo Rebelo de Sousa vai finalmente assumir a recandidatura à Presidência da República. Um pro forma. Ao longo deste primeiro mandato, Marcelo por diversas vezes foi reafirmando a vontade de continuar em Belém, apesar de ir inventando sucessivas justificações para adiar o mais possível o inevitável anúncio e esforçar-se, sempre, por manter uma réstia de dúvida sobre a sua decisão. Que já era há muito evidente.

Como era tanto mais impossível renunciar à recandidatura quanto o tempo se foi esgotando para permitir uma hipotética alternativa. A partir do fim do verão, já não podia dizer que não.

E menos ainda com a segunda vaga da pandemia a revelar-se mais impiedosa do que a primeira.

Até agora, todos os Presidentes da República eleitos depois do 25 de Abril recandidataram-se ao cargo cinco anos volvidos e foram reeleitos à primeira volta: Ramalho Eanes em 1981 (com 56,44%), Mário Soares em 1991 (70,35%), Jorge Sampaio em 2001 (55,76%) e Cavaco Silva em 2011 (52,95%).

De todos, e de longe, Marcelo foi o Presidente que mais quebrou o distanciamento com o povo, quem mais se misturou com o povo, quem mais fez questão de furar todas as regras protocolares e de segurança, por uma selfie, por um abraço, por mais um beijo.

Daí ter sentido a necessidade de se afirmar pelos afetos para com um povo sacrificado e triste.

E foi pelos afetos que se foi impondo como o mais popular dos políticos e como o mais popular dos Presidentes.

