Brasil ultrapassa os 6,5 milhões de infetados desde o início da pandemia

O Brasil registou 46.884 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando os 6.5 milhões de infetados no país desde o início da pandemia. No total, há registo de 6.533.968 casos acumulados.

Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde brasileiro esta sexta-feira revelam ainda que morreram mais 694 pessoas devido ao novo coronavírus. O Brasil contabiliza 175.694 vítimas mortais durante a crise pandémica.

São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro são as unidades federativas do Brasil mais afetadas em número de infeções. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará, as que registam mais mortes.