O desespero do PCP e o erro de António Costa

A teimosia em não adiar o Congresso, em realizá-lo contra tudo e contra todos, em não transigir com ninguém, mostrou que o Partido Comunista está desesperado.

E tem boas razões para isso.

Dos partidos existentes, o PCP é, de muito longe, o mais antigo.

Sofreu horrores na clandestinidade.

Sendo a principal vítima da PIDE, os seus militantes eram os que sofriam as torturas mais desumanas e a própria vida nas casas clandestinas era de uma dureza psicológica terrível: havia ‘companheiras’ que não iam à rua meses a fio.

Li recentemente dezenas e dezenas de testemunhos sobre a vida na clandestinidade e sobre as torturas da PIDE, e tenho frescos esses relatos.

Depois do 25 de Abril, o PCP dominou em grande parte o poder político.

Entre o golpe militar e as primeiras eleições – em que se constatou que o partido não era afinal tão forte quanto se pensava –, os comunistas fizeram valer a sua lei com a cumplicidade ativa de muitos militares do MFA.

Ora, um partido com esta história, que se sacrificou desta maneira, que teve esse poder todo, aparecer hoje com 5% dos votos nas sondagens é deveras dececionante.

É mesmo humilhante aparecer atrás de um partido sem história nenhuma, que surgiu há uma dúzia de meses, que praticamente se reduz a um homem e a que os comunistas chamam ‘fascista’ – o Chega.

Como foi isto possível?

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.