Chef revela qual é o prato preferido do príncipe George

Foi William quem revelou ao chef o prato preferido do filho.

O chef italiano Aldo Zilli, que costuma cozinhar para várias celebridades, revelou qual é o prato preferido do Príncipe George, o filho mais velho dos duques de Cambridge.

Ao Daily Mail, o chef contou que o prato preferido de George, de sete anos, é esparguete à carbonara. A preferência foi partilhada pelo pai, o príncipe William, que encontra Aldo Zili diversas vezes na instituição de caridade Centrepoint, onde o chef trabalha e da qual William é patrono.

“Estou à espera do telefonema [do príncipe William] porque parece que o prato favorito do miúdo dele é esparguete à carbonara, por isso estou a aguardar que liguem para ir cozinhar para ele", brincou.

O chef elogiou ainda William. "Ele é um cavalheiro. Vem ter contigo, conversa - ele sabe tudo sobre toda a gente. Eu gosto de pessoas assim, antes de virem ter contigo, fazem questão de saber quem és e o que fazes”, disse.