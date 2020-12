"Francisco Rodrigues dos Santos foi uma desilusão"

Abel Matos Santos faz duras críticas ao atual líder do CDS e está preocupado com o ‘contínuo apagamento’ do partido. ‘O CDS é irrelevante do ponto de vista político nacional’, diz.

A direita está a discutir se é aceitável ou não um acordo com o Chega. A aproximação do PSD a André Ventura tem sido muito criticada. PSD e CDS devem estar disponíveis para acordos com o Chega?

O acordo feito com o Chega é um acordo parlamentar, não um acordo de Governo, e abrange questões muito concretas. Considero esse acordo muito positivo. Era só o que faltava que o PS pudesse fazer acordos com estalinistas e com trotskistas, e o PSD e o CDS não pudessem fazer com partidos à direita que o Tribunal Constitucional considerou válidos e que não contrariam a Constituição. A esquerda não gostou? Paciência, habituem-se.

Não foi só a esquerda que não gostou. Algumas pessoas de direita também criticaram essa aproximação a André Ventura.

É fundamental que aqueles que lideram os partidos à direita tenham a capacidade de construir uma alternativa e não se estejam a preparar apenas para uma alternância pela negativa. Era importante que trabalhassem juntos para criar uma verdadeira alternativa positiva e não somente uma geringonça de direita para substituir a esquerda, sem projeto e perspetivas de futuro.

Como vê o crescimento de fenómenos como o Chega ao mesmo tempo que o CDS está a perder apoio do eleitorado?

O Chega cresce, em primeiro lugar, por culpa do CDS. É certo que há também responsabilidade do PSD, mas o principal responsável é o CDS por não saber captar o descontentamento do eleitorado que não vota à esquerda. É verdade que podem existir eleitores de esquerda a querer votar Chega, mas a maioria dos seus eleitores não são de esquerda, são cidadãos de trabalho cansados com a podridão a que o sistema chegou e, isso, o CDS não está a compreender. Quando os partidos deixam de dar respostas aos problemas das pessoas e deixam de falar a linguagem do cidadão comum surge um distanciamento que abre a porta a partidos que interpretem e compreendam aquilo que as pessoas precisam e sentem.



