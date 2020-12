Vacinas falsas. O 'ouro líquido' dos criminosos

A Interpol lançou um alerta global para possíveis falsificações, roubo ou promoção ilegal de vacinas contra a covid-19, ou «ouro líquido», nas palavras da agência internacional de polícia. «A pandemia já deu origem a uma atividade criminosa predatória e oportunista sem precedentes», alerta a Interpol, que ressalta já ter verificado «a promoção, venda e administração de falsas vacinas» contra o novo coronavírus.

Este alerta surge numa altura em que diversos países, como o Reino Unido, aprovaram que a vacinação da população se inicie no espaço de semanas. «À medida que várias vacinas para a covid-19 se aproximam da aprovação (...) será crucial garantir a segurança da cadeia de abastecimento e identificar sites ilícitos que vendem produtos falsificados na internet», afirma a Interpol.

Um grande mercado a explorar

«Há um grande mercado para medicamentos falsos e de baixa qualidade em certas partes do mundo», avisou ao SOL o criminólogo italiano Federico Varese, professor na Universidade de Oxford, alertando que este tipo de fraude também acontece «offline», destacando o continente africano como grande fonte de preocupação.

«Países como a Nigéria ou o Zimbabué têm um grave problema. Grandes porções de medicamentos que lhes são vendidos, boa parte fabricados na Ásia, são falsos ou estão expirados», explica Varese.

Os responsáveis por este contrabando, segundo o professor, autor do livro Mafia Life, não são necessariamente «as máfias tradicionais», «são pessoas que estão habituadas a vender mercadorias ilegais, que estão para além destes grupos». Compram os medicamentos falsificados, produzidos maioritariamente na China e na Índia, para os distribuir, em grande escala, em países subdesenvolvidos. Ainda o mês passado, as autoridades do Camboja, no Sudeste asiático, reportaram que destruíram cerca de 540 toneladas de medicamentos falsificados.

