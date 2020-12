"O mais impressionante é que Trump veio logo após Obama"

Para o lusodescendente David Simas – filho de Deolinda, natural da pequena aldeia da Abela, no Alentejo, e de António, do Faial da Terra, nos Açores – de 50 anos, dirigente da Fundação Obama há quatro, «uma maneira de ver a política americana é: o eleitorado quer o oposto do que acabou de ter».

«Repetia a mesma coisa, todos os dias, à entrada e à saída da Casa Branca. O lema era: lembra-te de quem és e daquilo que representas», disse. Como se sentia por ser o braço-direito do Presidente?

Não diria que sou o braço-direito do Presidente nem de ninguém. Muitas pessoas integravam aquilo a que chamamos gabinete executivo e cada uma delas tinha um papel e uma responsabilidade únicos. Ninguém era mais importante ou valioso. Se encararmos a Presidência como um serviço público – a presidência norte-americana é o único cargo no país que é eleito por todos –, existe tanto uma responsabilidade legal como uma funcional mas, acima de tudo, uma simbólica. E esta, a meu ver, é a mais importante. Quando repeti esse lema, estava ciente de que, ao contrário dos meus colegas, não tinha frequentado a melhor escola – era boa, mas não estava entre as dez ou 20 melhores universidades –, os meus pais eram imigrantes, e a incrível sorte, honra e responsabilidade de ser conselheiro e, depois, diretor político do Presidente acompanhava-me diariamente.

Chegou à Casa Branca em janeiro de 2009. Primeiro, atuou como conselheiro do Presidente Barack Obama. Em 2012 assumiu um papel central na sua reeleição e tornou-se diretor do gabinete político. Que lição não esquecerá?

Algo extremamente importante foi ouvir as pessoas, de todo o país, estar atento aos sentimentos que têm – não julgá-los porque, assim que começo a fazê-lo, não transmito a mensagem necessária ao Presidente. Isto porque a Presidência é um trabalho muito isolado e, se não se tiver cuidado, rapidamente se perde a perspetiva e a compreensão daquilo que as pessoas pensam e sentem. Uma das coisas que eu precisava de fazer era deixar de lado qualquer julgamento ou preconceito que pudesse ter de um indivíduo ou daquilo que ele estava a dizer e fazer, e apenas tentar ajudá-lo. Não apenas como um estenógrafo, apenas em primeiras instâncias, mas sim como alguém que entendia que existiam perspetivas diferentes. E isso exigiu, por vezes, que fizesse uma ligação entre diversas comunidades, como a de imigrantes em que cresci ou a da minha faculdade.

Como podemos sentir que pertencemos a uma comunidade?

Somos seres muito sociais. Queremos interagir com as pessoas, preocupamo-nos com a opinião que tecem a nosso respeito. A sociabilidade baseia-se em instintos e necessidades; contudo, ao mesmo tempo temos a tendência de ser muito desconfiados e chegamos a temer pessoas que não se parecem connosco, não vêm de onde viemos, que têm uma aparência diferente. É como um paradoxo, porque precisamos de conexão, mas temos um discernimento elevado sobre com quem comunicamos.

Então será que é positivo fazer parte desse grupo maior do que nós se existe o preconceito?

A questão é que há um conceito relacionado com a forma como falamos da nossa comunidade. Em português, dizemos «a nossa gente». E por definição existe «a nossa gente» e «aquela gente». Se atribuímos uma superioridade e um conjunto de qualidades à nossa comunidade, essa sensação de exclusividade pode ser perigosa.

Porque rejeitamos os outros.

Se entendermos que fazemos parte de uma comunidade específica, mas não a única, reduzimos o risco de tribalismo. Porque existe outro fator em jogo: a identidade. Há pessoas que se tornam a sua própria comunidade, digamos assim, como se todos os valores e relacionamentos nascessem em função da mesma. As barreiras começam a surgir e a simples conceção da existência de outra comunidade assemelha-se a um ataque pessoal. Trabalhamos profundamente este tema na Fundação Obama, tentamos entender como as pessoas navegam entre comunidades. Até porque a forma como se apresentam pode diferir. Tenho orgulho em ser norte-americano, mas isso não significa que quem não é norte-americano seja mau.

O que nos conduz à discriminação?

Acredito que se trata de um comportamento aprendido com base em sinais subtis, a forma como vemos os nossos pais reagirem, assim como o entendimento da linguagem utilizada. Há uns dias estava a falar com o psicólogo Richard Davidson e ele disse-me que, até aos três anos de idade, uma criança não distingue com quem brinca com base na raça.

