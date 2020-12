Maoris. Espanto na Europa!

No dia 13 de setembro de 1926, os espetadores que enchiam por completo o Stade de l’Huveaune, em Marselha, contados em mais de 15 mil, nem queriam acreditar no que se desenrolava na sua frente: um grupo de jogadores de râguebi neozelandeses, denominados como a equipa dos NZ-Maoris, exibiam um espetacular grito de guerra acompanhado por uma dança que estava preparada para pôr em sentido qualquer adversário. «Tena tatou katoa/Tena tatou e runga e te kaupapa o te ra nei», berravam a plenos pulmões. O adversário dessa tarde, o Olympique de Marselha, que, recorde-se, começou por ser um clube de râguebi antes de se tornar, igualmente, um dos mais importantes clubes franceses de futebol, levou para contar. Os seus jogadores, abalados por algo que raramente se tinha visto na Europa, perderam pelo resultado redondo de 0-87. Tratava-se do sétimo jogo dos Maoris numa digressão que os levou à Austrália, ao Sri Lanka, a França e ao Reino Unido. A qualidade do jogo que tinham para apresentar era sublime. Mereciam todos os adjetivos.

Vamos por partes. Aqueles que também são conhecidos por Maori All Blacks não são a seleção da Nova Zelândia tout-court e sim uma equipa representativa do país mas com a exigência de que todos os seus jogadores tenham no sangue a maori whakapapa, ou seja, uma genealogia própria da cultura maori.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.