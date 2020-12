Dicas para organizar as festas de Natal e Ano Novo - e perceber quantas pessoas pode receber em casa

As medidas para o Natal e o Ano Novo já foram anunciadas pelo Governo, mas há algumas recomendações básicas. O Centro de Controlo de Doenças norte-americano (CDC na sigla inglesa) atualizou esta semana os conselhos para festas e encontros com amigos e familiares. Dos cuidados a ter com a comida ao que deve ter preparado na casa de banho, são precauções que podem ajudar a diminuir o risco de infeção.

Agregados familiares

Estar com as pessoas com quem normalmente vive não representará risco acrescido – a questão será ter contactos próximos, sem proteção e durante muito tempo, com pessoas que não pertencem a esta ‘bolha’. O CDC é taxativo: há pessoas que não deverão participar em convívios. Além das que estiverem diagnosticadas com covid-19 e em isolamento, quem tenha sintomas, esteja a aguardar resultado de testes, tenha estado exposto a um caso confirmado nos 14 dias anteriores e quem tenha risco acrescido de doença grave se contrair o vírus.

A regra dos dois metros

Portugal não terá limites de pessoas que podem conviver dentro de portas. O CDC recomenda uma regra: o número de pessoas que se juntam deve ser pensado em função do espaço. Todos os convidados devem conseguir manter-se separados pelo menos dois metros em todos os momentos. E evitar abraços e contacto físico com quem não pertença à sua bolha.

Ar a circular

Janelas e portas abertas, dentro do que for fazível tendo em conta a meteorologia. Conviver ao ar livre será sempre melhor.

Não tirar a máscara

Sempre que se juntam pessoas de bolhas diferentes devem usar máscara em permanência, à exceção de quando estão a comer ou beber. Conversar, sempre com os 2 metros de distância.

Sem cantorias

O CDC recomenda que se encoraje os convidados a evitar cantar e gritar, especialmente dentro de casa. Manter a música baixa evita que as pessoas tenham de falar mais alto.

Esqueça as mesas recheadas

O CDC sugere que cada agregado leve a sua comida ou, pelo menos, que se evitem as tradicionais mesas cheias de iguarias onde toda a gente se vai servir. Usar máscara enquanto se prepara a comida ou se servem pessoas de fora do agregado – e deve ser uma única pessoa a servir para evitar que toda a gente toque nos utensílios. Devem limitar-se as pessoas que entram na cozinha. E manter 2 metros de distância mesmo a servir e a comer – jantares volantes poderão ser boa ideia.

Máscaras guardadas

Na hora de comer, cada convidado deve guardar a sua máscara num sítio protegido e seco (saco de papel ou de pano).

W.C.

Garanta que na casa de banho há sabão suficiente e toalhas de uso individual para cada convidado.

Lixo

Ter caixotes do lixo que não impliquem mexer na tampa.

Atenção aos animais

O CDC recomenda que se considerem os animais de estimação como elementos da bolha – e não deixar que interajam com os convidados de fora do agregado.

Planeie com tempo

Decida com quem celebra e peça aos convidados para evitarem estar com pessoas de fora das suas bolhas 14 dias antes do encontro.