Número de internados com covid-19 continua a diminuir significativamente

Nas últimas 24 horas foram registados mais 6.087 casos de covid-19, o maior número diário registado esta semana, e 73 óbitos relacionados com a doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, o país soma assim um total acumulado de 318.640 infetados e 4.876 óbitos desde o início da pandemia.

Desde o dia 26 de novembro que o país não ultrapassava os 6.000 casos diários. O Norte continua a ser a região com mais casos diários e registou, este sábado, mais 3.000 infetados com covid-19. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 1.980 novos contágios, o Centro com 866 casos, o Alentejo com 106 e o Algarve com 88. Já o arquipélago dos Açores regista 27 novos casos e o da Madeira mais vinte casos.

Em relação à distribuição geográfica dos óbitos, é também no Norte que se registaram mais mortes por covid-19, tendo ocorrido mais 43 mortes na região. Na Grande Lisboa ocorreram 20 mortes, oito no centro Centro, uma no Alentejo e uma no Algarve.

O número de internados continua a descer. Segundo o relatório da DGS, existem menos 66 pessoas internadas, um número que, comparativamente aos dados de ontem, quase duplicou - foram registados menos 35 internados ontem. No total, estão 3229 pessoas hospitalizadas, das quais 517 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos nove do que o registado na sexta-feira.

Por outro lado, recuperaram da doença mais 6.165 pessoas, elevando o total de doentes curados para 240.203

Atualmente, existem 73.561 casos ativos e as autoridades de saúde têm sob vigilância 77.197 contactos.