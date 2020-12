Travessia entre concelhos permitida no Natal mas não na Passagem de Ano

Será permitida a circulação entre concelhos nos dias 23, 24, 25, 26 dezembro. Entre a 00h do dia 31 de dezembro e as 05h00 do dia 4 de janeiro é proibida a travessia de concelhos.

António Costa deu início à conferência de imprensa a dizer que as medidas restritivas impostas pelo Governo têm tido sucesso no abrandamento dos novos casos. Há 27 concelhos que já evoluíram para a situação de risco moderado. Há menos 12 em situação de risco extremo e menos dois em situação de risco elevado.

Segundo o primeiro-ministro, nos dois próximos fim de semana mantém-se a proibição de circulação na via pública a partir das 13h00 nos concelhos de risco muito elevado e extremo.

Para o Natal e Ano Novo haverá algumas exceções às medidas de confinamento em vigor, mas o primeiro-ministro fez a ressalva que estas serão reavaliadas no dia 18 de dezembro e que poderão mudar consoante a evolução da pandemia e que nos dias seguintes serão aplicadas medidas mais fortes de contenção para evitar uma terceira fase "particularmente gravosa" em janeiro.

Será permitida a circulação entre concelhos nos dias 23, 24, 25, 26 dezembro. Nas noites de 24 a 25 será proibida a circulação na via pública a partir das 2h00. No dia 26, o limite à circulação será a partir das 23h00. António Costa pede ainda que a população continue a ter precauções e que este seja um "natal de partilha" mas que não se torne num "momento de transmissão involuntária do vírus".

Os restaurantes irão ter autorização para funcionar até às 01h00 na véspera e no dia de Natal. No dia 26, os almoços acabarão às 15h30.

Ao contrário da época natalícia, não será permitida a circulação entre concelhos no Ano Novo. Entre a 00h do dia 31 de dezembro e as 05h00 do dia 4 de janeiro é proibida a travessia de concelhos. Na virada do ano também será proibida a circulação de via pública a partir das duas da manhã e não serão permitidos ajuntamentos na via pública, com mais de seis pessoas.

Na noite de 31 de dezembro os restaurantes têm permissão para servir refeições até às 01h00. No primeiro dia do ano de 2021 poderão servir almoços até às 15h30.

O primeiro-ministro diz que os portugueses têm cumprido com as medidas de contenção impostas pelo Governo e que tem existido "uma adesão muito generalizada" mesmo nas medidas "mais duras" e diz que a população está a perceber "muito bem qual é a mensagem".

António Costa mostra-se ainda confiante no comportamento dos portugueses nos próximos dias. "Estou certo de que chegaremos a dia 18 numa situação melhor do que a que temos hoje. O grande objetivo é persistir nestas medidas, na sua execução, de forma a chegar ao Natal com o menor número possível de pessoas contaminadas”, acrescentou ainda o governante, não deixando de realçar que "se de repente voltarmos a ter um crescimento da pandemia" o Governo irá "puxar o travão de mão"

Sobre a chegada da vacina, o responsável do Governo diz que os resultados positivos apresentados pela comunidade científica não são um sinónimo de um fim instantâneo da pandemia. "O volume de vacinas vai chegando progressiva e gradualmente”, alertou António Costa. "Vão ser longos meses", realçou.