Pedro Camacho, antigo diretor da Lusa, morreu infetado com covid-19

O jornalista Pedro Camacho, antigo diretor de informação da agência Lusa e da revista Visão e atual dirigente da Direção de Inovação e Novos Projetos, morreu, este sábado, aos 59 anos, infetado com covid-19, doença que contraíu no funeral da mãe. Pedro Camacho estava internado mais de um mês no Hospital de Cascais. Esteve internado nos Cuidados Intensivos e sofreu uma pneumonia e um AVC.

Além da passagem pela Lusa e pela Visão, constam no seu currículo jornais como o Público e Diário de Notícias.

Marcelo Rebelo de Sousa lamentou a morte do jornalista numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet. "Com uma longa e brilhante carreira como jornalista, no Diário de Notícias, no Público, antigo diretor da Visão e da Agência Lusa, Pedro Camacho deixa a sua marca na comunicação social portuguesa e deixa também memórias de competência, camaradagem e profunda argúcia junto dos seus leitores e dos seus companheiros de profissão", pode ler-se.

No comunicado, o Presidente da República menciona ainda a mãe do jornalista, a também recentemente falecida Helena Marques, e os seus irmãos Paulo e Francisco" e diz que a família "se notabilizou pela escrita e pelo jornalismo", deixando "um abraço de amizade e sentidos pêsames" aos familiares.