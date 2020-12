Marcelo preparado para avançar

Recandidatura deverá ser anunciada nos próximos dias. Máquina do PSD já está no terreno. Cavaco avançou três meses antes e foi o comentador Marcelo a revelar data, hora e local.

A máquina do PSD já está a funcionar para apoiar a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. O anúncio formal deverá ser feito nos próximos dias e já arrancou o processo de recolha de assinaturas, entre 7500 e 15 mil, que terão de ser apresentadas no Tribunal Constitucional até à véspera de Natal.

Marcelo chegou a anunciar que tomaria uma decisão em novembro, mas a pandemia serviu como pretexto para adiar o mais possível o anúncio da recandidatura ao segundo mandato. O objetivo é fazer uma campanha curta adaptada às restrições impostas pela pandemia.

«Está próximo, está próximo», disse, após as comemorações do 1º de dezembro, o atual Presidente da República, depois de o diário i ter anunciado que está tudo preparado para avançar e que as estruturas do partido já estão no terreno a recolher assinaturas.

A direção de Rui Rio não estará, pelo menos até agora, envolvida neste processo. Marcelo optou por pedir o contributo de José Matos Rosa, ex-secretário-geral do PSD. João Silveira Botelho, que pertence ao Conselho de Administração da Fundação Champalimaud, é outra das personalidades que tem um papel decisivo na preparação da candidatura.

O atual Presidente da República já anunciou que não vai ter diretor de campanha (em 2015 foi Pedro Duarte). A pandemia dispensa «campanhas sofisticadas» e longas.

Marcelo pressionado a desfazer tabu

Os adversário do atual Presidente da República já estão no terreno e acusam Marcelo de estar a aproveitar o cargo para fazer campanha. «A clarificação da sua condição de candidatura ajudava a trazer uma certa transparência ao debate», disse João Ferreira, apoiado pelo PCP, no início desta semana.

Ana Gomes já tinha desafiado, no dia 25 de novembro, o atual Presidente da República para que «não continue a alimentar o tabu sobre a sua recandidatura, até para se não valer do cargo de Presidente da República, que naturalmente continua a desempenhar, e se exponha ao questionamento dos cidadãos tal como os outros candidatos».

Curiosamente, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou a recandidatura de Cavaco Silva no seu programa de comentário. Uma semana antes, o então comentador revelou o dia, a hora e o local do anúncio da recandidatura e gabou-se de «estar bem informado».

Cavaco avançou três meses antes das eleições. No dia 26 de outubro, no Centro Cultural de Belém, anunciou que «depois de uma profunda reflexão» decidiu recandidatar-se. «A partir de hoje, sou candidato sem deixar de ser Presidente da República. O meu mandato só termina em 9 de Março de 2011, pelo que continuarei a exercer fielmente as minhas funções», afirmou, nessa altura, Cavaco Silva.