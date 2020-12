Família de Sara Carreira pede "paz" e "privacidade"

A família de Sara Carreira, 21 anos, que morreu este sábado num acidente de viação, pediu este domingo, através de um comunicado enviado à agência Lusa, “paz” e “privacidade” numa altura de “dor imensa e uma tristeza profunda”

“Neste momento em que nos invade uma dor imensa e uma tristeza profunda, pedimos humildemente a todos, sobretudo à comunicação social, que nos permitam despedir da nossa Sara com a paz e com a privacidade que a nossa família neste momento precisa", afirma a nota, sublinhando que "deve haver poucos momentos de dor que se assemelhem à perda de uma filha, uma irmã, uma menina, uma princesa”, diz o texto.

Recorde-se que o óbito da jovem foi declarado no local, ao quilómetro 61 da A1, perto de Santarém. No acidente, que ocorreu às 19h00 de sábado, estiveram envolvidos quatro carros do qual resultaram ainda dois feridos ligeiros e um grave, o namorado de Sara Carreira, Ivo Lucas, que está a recuperar no Hospital de Santarém.