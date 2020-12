Pedaço da Torre Eiffel leiloado

Estrutura metálica com 4,3 metros de altura e 25 degraus foi arrematada por 169 mil euros em Paris.

Em tempos, integrou as escadas que davam acesso ao terceiro andar da Torre Eiffel. Quando, em 1983, a estrutura foi retirada para se instalar o elevador, foi dividida em 24 partes com alturas variáveis entre os dois e os nove metros de altura. Um desses pedaços da escada helicoidal que integrava desde o primeiro momento a torre projetada por Gustave Eiffel e inaugurada na Exposição Universal de 1889 foi no passado dia 27 leiloado em Paris por 169 mil euros.

Um valor muito acima daquele que era esperado pela casa de leilões Artcurial, mas que traduz bem o fascínio exercido pelo ícone parisiense. Com 4,3 metros de altura e composta por 25 degraus, a peça integrava uma coleção privada canadiana e estava avaliada entre os 40 e os 60 mil euros. As restantes partes que integravam a escada helicoidal que ligava o segundo ao terceiro piso da torre integram também coleções particulares.