Contratação pública. Marcelo veta diploma

O Presidente da República vetou este sábado à noite o diploma do parlamento que altera as regras de contratação pública em matéria de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, que partiu de uma proposta de lei do Governo. A versão final deste diploma foi um texto de substituição da Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, enviada para o Palácio de Belém em 20 de novembro, após ter sido aprovado em votação final global em 16 de outubro, com votos apenas do PS e abstenção do PSD.

Marcelo Rebelo de Sousa reconhece a importância da nova lei, mas levanta várias questões para justificar a não promulgação – e consequente devolução do diploma ao Parlamento.

Para o chefe de Estado, a necessidade de simplificar as regras dos concursos públicos tem de ser acompanhada por medidas que permitam garantir a legalidade e a transparência dos contratos

O Governo considerou esta legislação essencial para agilizar o processo de execução dos fundos comunitários, designadamente as verbas do Quadro Financeiro Plurianual (2021/2027) e fundo de recuperação da União Europeia para fazer face à atual crise - programas que envolvem nos próximos anos cerca de 57 mil milhões de euros. No final da sessão legislativa passada, o Governo propôs ao parlamento a aprovação de “medidas especiais de contratação pública em matéria de projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus”.