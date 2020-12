Zona Franca. Governo regional critica Bruxelas

A Comissão Europeia anunciou, esta sexta-feira, ter chegado à conclusão de que o regime da Zona Franca da Madeira (ZFM) desrespeitou as regras de ajudas estatais, pelo que Portugal deve recuperar os apoios irregularmente prestados.

O presidente do Governo da Madeira classificou de “escandaloso” o facto do relatório da Comissão Europeia sobre a Zona Franca ter sido divulgado antes dos Governos nacional e regional terem sido oficialmente notificados da decisão. E assegurou que os argumentos usados pela UE “vão ser totalmente rebatidos” após a notificação oficial.

"A implementação do Regime III da Zona Franca da Madeira em Portugal não está em linha com as decisões de ajudas de Estado da Comissão", pois "o objetivo da medida aprovada era contribuir para o desenvolvimento da região ultraperiférica da Madeira através de incentivos fiscais", dirigidos exclusivamente a empresas que criassem postos de trabalho na região, o que a investigação, lançada em 2018, concluiu não se ter verificado.

Bruxelas adiantou que a investigação "revelou que as reduções fiscais foram aplicadas a empresas que não representaram qualquer valor acrescentado para o desenvolvimento da região", tendo mesmo criado postos de trabalho fora da Madeira "e mesmo fora da UE", em "desrespeito das condições das decisões e das regras de ajudas estatais europeias".

A Comissão Europeia fez questão de sublinhar que não questiona o estatuto de região ultraperiférica da Madeira nem a sua elegibilidade para ajudas regionais, mas que Portugal deve agora recuperar todas as "ajudas indevidas, mais juros, dessas empresas".