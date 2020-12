Combustíveis. Preço da gasolina pode descer, gasoléo fica inalterado

As cotações podem no entanto variar de posto para posto, já que o preço fixado na rede tem de ter ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado.

A partir desta segunda-feira há margem para uma descida de meio cêntimo no preço da gasolina. Na última semana tinha aumentado para um preço médio de 1,389 euros por litro, pelo que deverá recuar dos máximos do início de outubro.

Já o preço do gasóleo deverá ficar inalterado, depois de ter atingido um preço médio de 1,231 euros por litro, o que corresponde ao valor mais elevado desde julho.

As cotações podem no entanto variar de posto para posto, já que o preço fixado na rede tem de ter ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, Portugal tem dos combustíveis mais caros da Europa. Os dados da Comissão Europeia também deixam claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.

Entre os 28 Estados-Membros, o preço médio de referência da gasolina ronda os 1,266 euros por litro, enquanto o ‘diesel’ vale 1,101 euros por litro. Já na zona euro, um litro de gasolina custa 1,314 euros e um litro de gasóleo vale 1,122 euros.