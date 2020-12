Blake Shelton constrói a própria capela de casamento

Músico deve casar-se no próximo ano com a cantora Gwen Stefani

Blake Shelton, 44 anos, decidiu fazer um gesto romântico para surpreender todos os convidados quando se casar com Gwen Stefani, de 51 anos, no próximo ano: o cantor construiu a capela onde vai ser celebrada a cerimónia.

Fonte do Us Weekly, explica que Blake “construiu uma capela no terreno da sua quinta em Oklahoma”, com ajuda, e a noiva também deu alguma “contruibuição” na construção. É realmente uma homenagem ao amor deles. Eles vão casar-se na capela, provavelmente no início do próximo ano”, disse.

Recorde-se que o casal começou a namorar em 2015 e ficaram noivos em outubro deste ano. Gwen Stefani ainda está, no entanto, a passar por um processo de anulação do seu casamento anterior, com Gavin Rossdale.