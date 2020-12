Detido suspeito de matar homem e incendiar corpo em 2017

Foi detido o suspeito de ter morto à pancada um homem de 46 anos em Tentúgal, Montemor-o-Velho, crime que aconteceu em 2017.

De acordo com o comunicado da PJ, que efetuou a detenção, o crime terá ocorrido na sequência de um negócio falhado. O suspeito, de 34 anos, surpreendeu “a vítima, de 46, em sua casa durante a madrugada, e, com um objeto contundente, desferiu-lhe vários golpes na zona da cabeça que lhe provocaram a morte”. Depois, “o suspeito incendiou o quarto, com a intenção de destruir o corpo e criar um quadro de morte acidental para ocultar o crime”, diz o texto da força policial.

A investigação recente conheceu “desenvolvimentos relevantes que conduziram agora à identificação, localização e detenção do suspeito”.

O homem, de 34 anos já foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva .