Chega. “Lei da rolha” já levou à suspensão de três militantes

André Ventura criou uma diretiva para impor sanções aos seus militantes que critiquem o partido ou a direção nacional tanto na imprensa, como nas redes sociais ou mesmo em grupos de WhatsApp. Em causa está a diretiva 3/2020, que representa uma espécie de “lei da rolha”, que está em vigor desde 2 de dezembro e que foi comunicada aos militantes através de email. Ao i, o dirigente do partido garantiu que já foram suspensos três militantes: um em Setúbal, um militante do Algarve e uma militante de Beja.

De acordo com o responsável, “era fundamental garantir que não se verifiquem atentados ao bom nome dos outros militantes e ao nome do partido, como vinha a suceder”, acrescentando que “o partido, se quer ser um partido de Governo, tem de se concentrar na luta política externa e não nas guerrilhas internas”, esclarece ao i.

Nessa mesma comunicação interna, os militantes são informados que “a partir das 00h de dia 2 de dezembro, serão imediatamente e severamente sancionadas todas as publicações de militantes que se destinem a continuar este permanente clima de guerrilha interna, que favorece os que querem perpetuar a confusão interna e destruir o Chega”. E lembra ainda que “as redes, as páginas, os grupos, devem servir para combater os nossos adversários políticos e não para manchar o próprio partido”, diz ainda o email, assinado pelo vice-presidente Ricardo Regalla.

A diretiva prevê que “a referência ofensiva a membros ou dirigentes do partido, seja em que contexto for”, implica a “imediata suspensão” do militante transgressor “de todos os cargos e funções, bem como da militância, pelo período mínimo de 30 dias”. E esta suspensão será aplicada mesmo que o militante atue em “defesa pessoal ou de terceiros”. A ideia é que as as críticas sejam feitas somente “nos órgãos próprios”.

Esta decisão surge depois de uma publicação feita por Filipe Melo, candidato à distrital de Braga do Chega, que visa Cibelli Pinheiro de Almeida, presidente da mesa da assembleia distrital. O primeiro terá dito no Facebook que não seria uma brasileira que iria mandar nos destinos de um partido nacionalista.



Recorde-se que no congresso do Chega, realizado em setembro, em Évora, Ventura só conseguiu eleger a sua direção à terceira tentativa. Esta necessitava de uma maioria de dois terços para ser aprovada.