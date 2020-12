Marcelo anuncia recandidatura esta tarde em Lisboa

Marcelo Rebelo de Sousa vai anunciar hoje em Lisboa, ao final da sua tarde, a sua recandidatura à Presidência da República, apurou o jornal i. O i tinha avançado que a sua recandidatura ia ser lançada ontem, mas foi adiada por 24 horas.

Marcelo adiou o mais possível o anúncio da sua recandidatura à Presidência da República e, na semana passada, na sequência da divulgação, também pelo i, de que já tinha uma equipa liderada pelo ex-secretário-geral do PSD, Matos Rosa, a recolher assinaturas para a sua recandidatura, veio esclarecer que só anunciaria a sua decisão após falar à Nação sobre a renovação do estado de emergência e após o anúncio pelo Governo das medidas que vigorarão durante o Natal e a Passagem do Ano. Um esclarecimento que foi tornado público este sábado. Ainda assim, já tinha admitido ter recebido várias pressões de diversa natureza nas últimas semanas, desde a recolha de assinaturas e envio de cartas, “mas a decisão é minha e obedece a um objetivo que é esperar por um momento em que devo ainda intervir como Presidente da República no quadro do estado de emergência e só depois é que sinto que devo tomar a decisão”.

Ainda este fim de semana, Ana Gomes afirmou que a campanha eleitoral está condicionada por muitas restrições, entre as quais a indefinição do atual Presidente da República em assumir a sua recandidatura para se “furtar ao debate”. A candidata acrescentou que existem outras condicionantes nesta campanha, “como, por exemplo, um candidato, o senhor Presidente da República atual, que até hoje diz que ainda não sabe se é candidato” e que a campanha será desigual, porque os restantes candidatos estão “a concorrer contra o atual Presidente à procura de um segundo mandato”.

Recorde-se que Marcelo começou por remeter uma decisão sobre a recandidatura para depois do verão; a seguir veio dizer que divulgaria a sua decisão em novembro; depois, condicionou o anúncio à marcação da data das eleições presidenciais e, finalmente, para depois da renovação do estado de emergência em vigor.

As eleições presidenciais estão marcadas para 24 de janeiro e Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes, André Ventura, Marisa Matias, João Ferreira e Tiago Mayan Gonçalves têm até dia 24 para formalizar as suas candidaturas entregando as indispensáveis 7500 assinaturas no Tribunal Constitucional.